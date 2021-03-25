Завтра снегопады отступят и в Украине резко потеплеет (карта)
Дневной максимум составит +10°.
В пятницу, 26 марта, осадки отступят. Только в Крыму ожидается мокрый снег. Практически на всей территории Украины выглянет солнце и потеплеет до +10°. Холоднее всего будет в Симферополе, здесь столбики термометров поднимутся до +2°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Настоящая весна уже здесь: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет до +16°
- В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +2°, днем +8°.
- Во Львове в пятницу ожидается переменная облачность, ночью -2°, днем +9°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +8°.
- В Ривне в пятницу - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +7°.
- В Тернополе 26 марта ночью будет 0°, днем +8°, облачно.
- В Хмельницком завтра будет облачно, ночью -1°, днем +6°.
- В Ивано-Франковске завтра будет переменная облачность, ночью -3°, днем +9°, без осадков.
- В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +9°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, 0°...+8°.
- В Житомире в пятницу - переменная облачность, температура ночью +1°, днем +9°.
- В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +8°.
- В Кропивницком - малооблачно, температура ночью 0°, днем +9°.
- В Полтаве завтра малооблачно, температура воздуха +2°...+9°.
- В Одессе 26 марта - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +10°.
- В Херсоне в пятницу ночью 0°, днем +9°, переменная облачность.
- В Николаеве завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью 0°, днем +10°.
- В Запорожье - переменная облачность, температура ночью 0°, днем +8°.
- В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +1°...+8°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +9°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +8°.
- В Симферополе в пятницу - мокрый снег, -1°...+2°.
- В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью -1°, днем +8°.
- В Северодонецке ожидается облачная с прояснениями погода, температура ночью -1°, днем +9°.
Народные приметы 26 марта
Галки собираются гурьбой под вечер и кричат - к ясной погоде. Тетерев сидит на березе, нахохлившись, - к ненастью. Мыши полевые уходят из поймы реки - к сильному половодью, вода поднимется выше обычного.
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Погода в Украине
- Винница+6°... -2°
- Днепр+2°... 0°
- Донецк+2°... -1°
- Житомир+7°... -1°
- Запорожье+2°... 0°
- Ивано-Франковск+8°... -2°
- Киев+7°... -2°
- Кропивницкий+3°... -2°
- Луганск+2°... -1°
- Луцк+9°... 0°
- Львов+8°... -1°
- Николаев+2°... 0°
- Одесса+3°... +1°
- Полтава+6°... -1°
- Ровно+8°... -1°
- Симферополь+1°... -2°
- Сумы+6°... -3°
- Тернополь+7°... -2°
- Харьков+8°... -2°
- Херсон+3°... -1°
- Хмельницкий+6°... -2°
- Черкассы+6°... -2°
- Чернигов+8°... -2°
- Черновцы+8°... -1°
+14°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+14 °
Мин./макс. температура:+17° / +23°
Влажность:81 %
Давление:756 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков:11 %
Восход:07:05
Закат19:26
Видимость:1.6 км
Фаза луны:
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