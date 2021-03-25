Завтра снегопады отступят и в Украине резко потеплеет (карта)

Дневной максимум составит +10°.

Завтра в Украине будет солнечно и тепло / Фото ua.depositphotos.com

В пятницу, 26 марта, осадки отступят. Только в Крыму ожидается мокрый снег. Практически на всей территории Украины выглянет солнце и потеплеет до +10°. Холоднее всего будет в Симферополе, здесь столбики термометров поднимутся до +2°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +2°, днем +8°.

Во Львове в пятницу ожидается переменная облачность, ночью -2°, днем +9°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +8°.

В Ривне в пятницу - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +7°.

В Тернополе 26 марта ночью будет 0°, днем +8°, облачно.

В Хмельницком завтра будет облачно, ночью -1°, днем +6°.

В Ивано-Франковске завтра будет переменная облачность, ночью -3°, днем +9°, без осадков.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +9°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, 0°...+8°.

В Житомире в пятницу - переменная облачность, температура ночью +1°, днем +9°.

В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +8°.

В Кропивницком - малооблачно, температура ночью 0°, днем +9°.

В Полтаве завтра малооблачно, температура воздуха +2°...+9°.

В Одессе 26 марта - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +10°.

В Херсоне в пятницу ночью 0°, днем +9°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью 0°, днем +10°.

В Запорожье - переменная облачность, температура ночью 0°, днем +8°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +1°...+8°.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +9°.

В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +8°.

В Симферополе в пятницу - мокрый снег, -1°...+2°.

В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью -1°, днем +8°.

В Северодонецке ожидается облачная с прояснениями погода, температура ночью -1°, днем +9°.

Прогноз погоды в Украине на 26 марта / фото УНИАН

Народные приметы 26 марта

Галки собираются гурьбой под вечер и кричат - к ясной погоде. Тетерев сидит на березе, нахохлившись, - к ненастью. Мыши полевые уходят из поймы реки - к сильному половодью, вода поднимется выше обычного.

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