Спасатели получили около ста вызовов в провинции.

Экстремальные погодные явления не покидают Италию. Сильный град обрушился на Болонью. Во многих районах зафиксированы разрушения.

Как пишут La Repubblica и местная газета Il Resto del Carlino, утром муниципалитет Болоньи предупредил граждан о сильном шторме с порывами ветра и градом.

"На Болонью надвигается сильный шторм со шквалистым ветром и градом: обращайте внимание на подземные переходы, дорожные знаки, деревья", – говорится в сообщении.

Уже днем 22 июля стремительный и угрожающий град обрушился на город. Град, размер которого достигал 3-4 сантиметров в диаметре, накрыл улицы, побил деревья и окна.

В Сети появились кадры с пассажирским автобусом, в котором град повыбивал стекла.

Всего в провинции Эмилия-Романья спасатели получили около ста вызовов. Дома итальянцев были повреждены и затоплены, деревья повалены.

Значительный ущерб непогода нанесла сельскохозяйственным угодьям - повреждены посевы, сельскохозяйственная техника и сооружения на миллионы евро.

Аномальная жара в Италии - что надо знать

Италия страдает от экстремальной погоды. Пока в одних регионах держится аномальное жара – более 40 градусов Цельсия, другие накрывают разрушительные дожди и грады.

На северные регионы Ломбардия и Венето угрожающий град обрушился в конце недели. Из-за обильных осадков вместе с градом в городах потекли ледяные "реки".

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