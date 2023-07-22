Уже на следующей неделе Южную Европу может поразить очередная волна аномальной жары.

На севере Италии после дней невыносимой жары выпал сильный град. Улицы покрыли куски льда.

Как пишет The Guardian, ливни с градом обрушились на регионы Ломбардия и Венето на севере Италии.

На улицах Сереньо (Ломбардия) в результате значительных осадков образовались "реки", покрытые кусками льда. Видео, распространенное в соцсетях, демонстрирует, как куски льда плавают по безлюдной улице, а владелец магазина обуви на первом этаже пытается спасти помещение, выталкивая воду и лед наружу.

Другое видео демонстрирует, как жители Сереньо ликвидируют последствия непогоды, убирая уже подтаявший лед с улиц.

В другом северном регионе, Венето, накануне выпал град, размер которого достигал 10 сантиметров в диаметре. Из-за огромного града были травмированы более 100 человек – они пострадали либо из-за ударов кусками льда, либо из-за разбитого ими стекла. Губернатор Лука Зая объявил чрезвычайную ситуацию.

Аномальная жара в Италии-что надо знать

В разных регионах Италии наблюдается экстремальная погода: от сильной жары (до 44-47 градусов Цельсия) до разрушительных дождей.

19 июля в 23 крупных итальянских городов из-за повышения температуры объявили "красный" уровень опасности.

Регион в этом году уже пережил три волны аномальной жары, синоптики предупреждают, что четвертая волна жары может поразить южную Европу уже на следующей неделе.

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