На севере Италии после дней невыносимой жары выпал сильный град. Улицы покрыли куски льда.
Как пишет The Guardian, ливни с градом обрушились на регионы Ломбардия и Венето на севере Италии.
На улицах Сереньо (Ломбардия) в результате значительных осадков образовались "реки", покрытые кусками льда. Видео, распространенное в соцсетях, демонстрирует, как куски льда плавают по безлюдной улице, а владелец магазина обуви на первом этаже пытается спасти помещение, выталкивая воду и лед наружу.
Другое видео демонстрирует, как жители Сереньо ликвидируют последствия непогоды, убирая уже подтаявший лед с улиц.
В другом северном регионе, Венето, накануне выпал град, размер которого достигал 10 сантиметров в диаметре. Из-за огромного града были травмированы более 100 человек – они пострадали либо из-за ударов кусками льда, либо из-за разбитого ими стекла. Губернатор Лука Зая объявил чрезвычайную ситуацию.
Аномальная жара в Италии-что надо знать
В разных регионах Италии наблюдается экстремальная погода: от сильной жары (до 44-47 градусов Цельсия) до разрушительных дождей.
19 июля в 23 крупных итальянских городов из-за повышения температуры объявили "красный" уровень опасности.
Регион в этом году уже пережил три волны аномальной жары, синоптики предупреждают, что четвертая волна жары может поразить южную Европу уже на следующей неделе.