Местами ожидаются дожди, снег и мокрый снег.

В понедельник, 9 января, погода в Украине будет разнообразной и контрастной. Так, на западе воздух прогреется до +2°...+8°, местами пройдут дожди. Также осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются местами на севере, в Винницкой и Одесской областях. На остальной территории будетд доминировать сухая погода с небольшой облачностью. На Левобережье по-прежнему ожидаются морозы, однако в дневное время они ослабнут до -4°...-8°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -7°, днем -2°, снег.

Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +1°, днем +6°, ливень.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +4°, ливень.

В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода , ночью 0°, днем +3°, сильный дождь.

В Тернополе 9 января ночью будет 0°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +2°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +5°, днем +8°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +6°.

В Виннице сегодня будет -4°...0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Житомире в понедельник будет ночью -3° днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -8°, днем -3°.

В Кропивницком температура ночью будет -9°, днем -3°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -11°...-5°.

В Одессе 9 января - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +4°, мокрый снег.

В Херсоне в понедельник ночью -6°, днем +1°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -5°, днем 0°.

В Запорожье температура ночью -10°, днем -4°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -12°..-6°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -11°, днем -6°.

В Днепре температура ночью будет -10°, днем -4°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -6°...+1°.

В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью -12°, днем -6°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -13°, днем -7°.

Народные приметы на 9 января

9 января - День святого первомученика Стефана. Иней на деревьях - год будет урожайным; снег выпадет в этот день - к ненастной погоде.

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