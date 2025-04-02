Повышенный уровень опасности объявлен и по территории Харьковской области.

В Харькове сегодня утром, 2 апреля, ожидается густой туман. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявили и для Харьковской области.

"2 апреля по городу и области ожидается туман, видимостью 200 - 500 метров", - говорят синоптики.

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Из-за опасности введен I уровень опасности, желтый.

"Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны", - обратились к горожанам специалисты из гидрометцентра.

2 апреля на Харьковщине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью существенных осадков не предвидится, а днем местами возможен небольшой дождь. Утром будет наблюдаться туман, который будет снижать видимость до 200-500 метров. Температура воздуха днем поднимется до +13...+18°C. В Харькове прогноз аналогичный, столбики термометров покажут +15...+17°C.

3 апреля сохранится облачная погода с прояснениями. По области местами пройдут небольшие дожди. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах +6...+11°C, днем +11...+16°C.

4 апреля ожидается переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью температура составит +4...+9°C, днем +12...+17°C.

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