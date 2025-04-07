Синоптики прогнозируют заморозки как на почве так и в воздухе.

В Харькове до 11 апреля ввели повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение о стихийных метеорологических явлениях объявлено и для Харьковской области.

"Ночью 8 - 11 апреля по городу и области ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0 - 5°", - прогнозируют синоптики.

Видео дня

Из-за этого объявлен IІ уровень опасности, оранжевый.

7 апреля на Харьковщине ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 1 до 6° тепла, местами на поверхности почвы и в воздухе возможны заморозки 0-3°. Днем потеплеет до 4-9° тепла.

В Харькове в этот день также будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°; днем 5-7° тепла.

8 апреля в области прогнозируется облачная с прояснениями погода. Местами возможны небольшие осадки. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем возможны порывы до 15-20 м/с. Ночью заморозки 0-5° на поверхности почвы и в воздухе. Днем столбики термометров поднимутся до 3-8° тепла.

9 апреля будет преимущественно переменная облачность. Существенных осадков не предвидится. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью снова опустится до 0-5° ниже нуля, днем 4-9° тепла.

Вас также могут заинтересовать новости: