Мощный ливень затопил Харьков (видео)

11:51, 7 мая 2020
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Особенно досталось району Салтовка.

Мощный ливень затопил Харьков / newsroom.kh.ua
Мощный ливень затопил Харьков / newsroom.kh.ua

В Харькове прошел мощный ливень, в результате которого затопило улицы и дома.

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Особенно досталось району Салтовка. Некоторые машины до уровня капота плавали в воде, передает Newsroom

Из-за ливня также затопло часть рынка "Барабашово". На фото, опубликованных очевидцами, видно, что колеса проезжающих автомобилей наполовину скрыты водой. У некоторых машин уровень воды достигал номерных знаков. 

Напомним, по состоянию на утро 7 мая на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах выпало 15 см снега.

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Теги: #погода#дождь#Новости Харькова
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