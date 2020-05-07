Мощный ливень затопил Харьков (видео)

Особенно досталось району Салтовка.

Мощный ливень затопил Харьков / newsroom.kh.ua

В Харькове прошел мощный ливень, в результате которого затопило улицы и дома.

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Особенно досталось району Салтовка. Некоторые машины до уровня капота плавали в воде, передает Newsroom.

Из-за ливня также затопло часть рынка "Барабашово". На фото, опубликованных очевидцами, видно, что колеса проезжающих автомобилей наполовину скрыты водой. У некоторых машин уровень воды достигал номерных знаков.

Напомним, по состоянию на утро 7 мая на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах выпало 15 см снега.