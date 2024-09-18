В городе и области на 18 сентября объявили І уровень опасности.

В Днепре и Днепропетровской области 18 сентября действует повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

Синоптики объявили предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях.

"18 сентября днем в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидаются порывы восточного ветра 15-20 м/с. Уровень опасности І (желтый)", - говорится в сообщении.

Видео дня

Погода в Днепре и Днепропетровской области - прогноз на 18 сентября

18 сентября, по данным синоптиков, на Днепропетровщине будет наблюдаться переменная облачность. Днем местами пройдет кратковременный дождь.

Ветер будет северо-восточный, 7-12, а его порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура по области ожидается в пределах +21°...+26°, а в Днепре столбики термометров покажут +23°...+25°.

Сегодня в Украине ожидаются дожди и некоторое похолодание. Сухая погода будет преобладать только на севере и востоке страны. На западе в течение дня будет +21°...+24°, такая же температура ждет жителей севера. На востоке будет около +24°, а в центральной части воздух прогреется до +20°...+24°. На юге Украины в течение дня будет от +19° до +26°.

Вас также могут заинтересовать новости: