Повышенный уровень опасности объявлен и по территории Днепропетровской области.

В Днепре и Днепропетровской области на 17 сентября объявили повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии.

"Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях. 17 сентября днем в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидаются порывы восточного ветра 15-20 м/с", - сообщают синоптики.

Из-за непогоды на Днепропетровщине объявили І уровень опасности.

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Погода в Днепре и Днепропетровской области - прогноз на 17 сентября

По данным синоптиков, 17 сентября на Днепропетровщине ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер будет восточный, 7-12% порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Температура по области днем составит +25°...+30°, а в Днепре столбики термометров покажут +25°...+27°.

Погода 17 сентября - прогноз по Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь в Закарпатской и Одесской областях, а также в Крыму местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

Ветер восточный, 7-12 м/с, днем в юго-восточной части, в Харьковской и Кировоградской областях местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура днем ожидается в пределах +22°...+27°, а на Закарпатье и Прикарпатье будет свежее, +16°...+21°.

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