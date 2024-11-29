Среднемесячная температура в декабре предполагается от -4 до +2 градусов.

Начало декабря в Украине будет без осадков, впрочем, во второй-третьей его декаде в Украину будут поступать атмосферные фронты, которые уже принесут осадки. Об этом в комментарии УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометцентра, отвечая на вопрос о погоде в декабре.

Она отметила, что среднемесячная температура в первый месяц зимы предполагается в пределах от -4 до +2 градусов.

"Это близко к норме. То есть, если в предыдущие месяцы у нас большинство были ниже нормы, то этот может быть как раз такой близкий к норме. То есть по температуре близок к классической зимней своей погоде. С умеренным морозцем, местами, может, с плюсовой температурой, но близко к норме будет", - сказала Птуха.

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Месячное количество осадков ожидается от 34 до 78 миллиметров, а в горных районах 81-105 миллиметров местами.

"И это также в пределах нормы. Но, опять же, если говорить о начале декабря, то уже можно сказать, что он будет у нас без осадков пока. Даже первые пять дней... Первые пять дней у нас преимущественно будет поле высокого давления влиять. Поэтому без осадков", - отметила эксперт.

Так, по тенденции расчетов на месяц, скорее всего, уже во второй-третьей его декаде, после антициклона, в Украину будут поступать атмосферные фронты, которые уже принесут осадки.

Прогноз на зиму в Украине

Как сообщалось, ранее климатолог Вера Балабух отметила, что зима в этом году ожидается теплой. Средняя за сезон температура воздуха может быть на два градуса выше климатической нормы.

Она пояснила, что за последние 30 лет температура зимой в Украине стала выше почти на 1,5 градуса, если сравнить с 70-80 годами прошлого века. Так, есть вероятность, что эти тенденции сохранятся и в этом году.

Впрочем, по словам Балабух, также возможны и резкие снижения температуры и вторжение арктического холода.

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