В некоторых областях температура повысится до +19°...+23°.

Последняя неделя марта в Украине будет мокрой, но теплой. В большинстве областей столбики термометров покажут +11°...+17°, а на юге и востоке постепенно потеплеет до +18°...+23°. В течение всей недели периодически будет дождить, местами осадки будут сильными. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В понедельник, 24 марта, в Украине будет пасмурно. Местами на западе, севере, а также в Черкасской области пройдут дожди. Температура ожидается в пределах +11°...+15°, местами на юге воздух прогреется до +16°...+17°.

25 марта солнца в Украине станет больше, а дожди сместятся на левобережье страны. Температура ожидается в пределах +11°...+15°, на юге - до +16°...+19° и только на северо-востоке ожидается +8°...+11°.

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В среду, 26 марта, ожидается небольшая передышка от дождей. По всей Украине ожидается переменная облачность. Температура днем будет +12°...+17°. Местами на юге и в Закарпатской области столбики термометров покажут +18°...+19°.

В четверг, 27 марта, в Украине опять задождит. Осадки местами ожидаются везде, кроме востока страны. В большинстве областей будет от +11° до +15°, местами на юге и юго-востоке +16°...+17°, а в Крыму потеплеет до +22°.

В пятницу, 28 марта, в Украине будет преобладать сухая погода с переменной облачностью. Температура повысится до +12°...+17°, на юге и юго-востоке +18°...+20°, в Крыму - до +23°.

Последние мартовские выходные в Украине будут также с неустойчивой, но теплой погодой. Местами будет дождить, а столбики термометров под конец недели покажут +13°...+18°, на юге и юго-востоке +19°...+21°.

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