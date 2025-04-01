Снижение температуры ожидается уже с 5 апреля.

В Украине ожидается ухудшение погоды. Синоптик Наталья Диденко предупреждает о похолодании до заморозков и даже снеге. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

По ее данным, с 5 по 9 апреля в Украине ожидается постепенное похолодание - сначала на севере, западе и в центре. На востоке и юге нашей страны снижение температуры ориентировочно будет 7-8 апреля.

"В период 7-9 апреля в западных, северных областях и местами в центральных есть вероятность заморозков! Если не защитят облака", - сообщила Наталья Диденко.

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По ее данным, в эти дни ожидается сложная ситуация, ведь 6-7 апреля, по предварительному прогнозу, из-за деятельности активного циклона в сочетании с низкой температурой воздуха, также вероятность снега в западных, северных и частично центральных областях.

Синоптик акцентировала, что это предварительный прогноз, который еще потребует уточнения.

Погода в Украине меняется - что известно

О том, что в Украине похолодает, говорят и в Укргидрометцентре. По прогнозу, 1-3 апреля в Украине еще будет держаться весенняя погода с дождями. В течение 3-4 апреля осадков станет меньше, а с 5 числа западные и северные области почувствуют поступление прохладного воздуха. "Там могут быть и осадки, и, возможно, даже уже в прогнозе будем слышать снова о мокром снеге", - сообщила синоптик Наталья Птуха.

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