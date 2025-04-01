В ближайшие дни будут невысокие значения температуры.

В ближайшие дни в Украине ожидается снижение температуры и даже возможен мокрый снег. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

На уточнение, надолго ли такое похолодание в стране, Птуха отметила, что по предварительным прогнозам - до 9 апреля.

"Начиная с 5-го, до 9-го. Там будут невысокие значения температуры. Ночь - до 0 может опускаться. Может кое-где даже немного ниже... Дневные максимумы преимущественно "плюсовые", но не такие, как сейчас. Конечно, будут более низкие значения. Но с "плюсом", - рассказала синоптик.

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В Украине прогнозируют ухудшение погодных условий. Синоптик Наталья Диденко предупреждает о снижении температуры вплоть до заморозков и возможном снеге.

Согласно ее прогнозу, с 5 по 9 апреля в стране ожидается постепенное похолодание. Сперва оно коснется северных, западных и центральных регионов, а на востоке и юге снижение температуры вероятно 7-8 апреля.

В период с 7 по 9 апреля в западных, северных и части центральных областей возможны заморозки.

Также, по ее словам, 6-7 апреля погодные условия могут осложниться из-за активного циклона. В сочетании с низкой температурой он может вызвать снег в западных, северных и местами центральных регионах.

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