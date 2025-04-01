С 3-4 апреля осадков в Украине станет меньше, но на выходные в прогнозе снова будем слышать о мокром снеге.

В Украине сейчас прохладно и это еще не конец, может вернуться даже мокрый снег. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Она отметила, что 1-3 апреля в Украине еще будет "весенняя погода". Так, 1-2 апреля погоду в стране будет формировать поле пониженного атмосферного давления, поэтому в большинстве областей атмосферные фронты обусловят преимущественно дождливую погоду, небольшие дожди, а 1 апреля в северной части Украины - даже умеренные осадки.

В то же время 3-4 апреля дождей станет меньше. Небольшие осадки могут быть ночью на юго-востоке страны, на Прикарпатье и Закарпатье. А в горах может быть мокрый снег.

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"В дальнейшем у нас будет происходить заход холодного воздуха на выходных, с северо-запада. Но в течение этих первых еще дней апреля - 1, 2, 2 и 3 апреля - будет поступать влажный умеренно теплый воздух с северных направлений... Ночью - небольшие "плюсы", а днем - около +10 градусов. На юге и востоке. А 3 апреля и в большинстве областей несколько теплее будет, потому что 3-4 числа там будет меньше осадков, поэтому и температуры днем будут несколько выше", - рассказала Птуха.

В целом же, добавила синоптик, до 4 апреля ожидается, что ночью в Украине будет +1°...+7°, а днем +11°...+16°.

"В субботу уже больше западные и северные области почувствуют поступление прохладного воздуха с северо-запада. И там могут быть и осадки, и, возможно, даже уже в прогнозе будем слышать снова о мокром снеге. Потому что атмосферные фронты с северо-запада будут нести с собой прохладную воздушную массу и, соответственно, осадки также будут местами уже, возможно, смешанной фазы", - сказала эксперт и добавила, что эта информация еще потребует уточнений с приближением к выходным.

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Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что в начале апреля ожидается период неустойчивой погоды с осадками и похолоданием.

По его словам, в течение недели осадки пройдут по всей территории Украины. Порой они могут быть значительными.

Синоптик подчеркнул, что в конце недели, начиная с северных и западных областей, возможно существенное снижение температуры, выпадение снега и установление зимнего характера погоды.

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