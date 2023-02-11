Местами снег в Украине будет мокрым.

Сегодня, 11 февраля, в Украине ожидается потепление. Практически по всей стране днем температура поднимется до "нуля" и выше. На севере и северо-западе ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. На остальной территории будет доминировать небольшая облачность. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, в западных областях столбики термометров покажут 0°...+3°, теплее всего будет в Ивано-Франковской области. В волынской, Ривненской, Львовской и Тернопольской областях ожидается снег и мокрый снег.

На севере Украины сегодня будет пасмурно. Температура здесь составит 0°...+2°, ожидается снег и мокрый снег. В Сумской области вероятность осадков ниже.

Видео дня

Жителей восточных областей сегодня ждет такая же температура, 0°...+2°. Однако здесь будет сухо и немного облачно.

В центральной части Украины столбики термометров будут колебаться в пределах -1°...+2°. Без осадков.

Также сухая погода ожидается и на юге страны. Здесь будет небольшая облачность, а воздух прогреется до +1°...+3°.

Потепление в Украине: что известно

Известный синоптик Наталья Диденко говорит, что на выходных в Украине будет меняться погода. Атмосферные фронты принесут не только потепление, но и осадки. При прохождении фронтов может усиливаться ветер, а на дорогах из-за гололедицы и снега станет сложнее двигаться.

Вас также могут заинтересовать новости: