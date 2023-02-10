В Украину на выходных придут атмосферные фронты, которые обусловят осложнения погоды. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.
По ее данным, 11 и 12 февраля в Украине ожидается снег и мокрый снег.
"При прохождении фронтов ветер может усиливаться! На дорогах из-за гололеда и снега станет сложнее двигаться", - отметила она.
Однако, по ее прогнозу, наконец отступят морозы. Ночью еще будет холодно, особенно ближайшей, до -7...-14 градусов, однако уже в ночь на воскресенье температура будет подниматься до -2...-7 градусов. Днем в Украине ожидается от 3 мороза до 2 тепла.
В Киеве погода также изменится, говорит синоптик. Периодически ожидается снег, затем мокрый снег, а днем в воскресенье осадки прекратятся.
"Потепление! Ночью еще подморозит, а в дневные часы - оттепель, даже "плюсы" небольшие", - спрогнозировала она.
В Украину идет потепление
О потеплении говорит и народный синоптик Станислав Щедрин. По его словам, повышение температуры в Украине будет сопровождаться дождями и мокрым снегом.
По данным Погода УНИАН, на выходных во многих областях Украины днем уже будут небольшие "плюсы".