В Украине на выходных ожидается перемена погоды.

В Украину на выходных придут атмосферные фронты, которые обусловят осложнения погоды. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, 11 и 12 февраля в Украине ожидается снег и мокрый снег.

"При прохождении фронтов ветер может усиливаться! На дорогах из-за гололеда и снега станет сложнее двигаться", - отметила она.

Однако, по ее прогнозу, наконец отступят морозы. Ночью еще будет холодно, особенно ближайшей, до -7...-14 градусов, однако уже в ночь на воскресенье температура будет подниматься до -2...-7 градусов. Днем в Украине ожидается от 3 мороза до 2 тепла.

В Киеве погода также изменится, говорит синоптик. Периодически ожидается снег, затем мокрый снег, а днем в воскресенье осадки прекратятся.

"Потепление! Ночью еще подморозит, а в дневные часы - оттепель, даже "плюсы" небольшие", - спрогнозировала она.

О потеплении говорит и народный синоптик Станислав Щедрин. По его словам, повышение температуры в Украине будет сопровождаться дождями и мокрым снегом.

По данным Погода УНИАН, на выходных во многих областях Украины днем уже будут небольшие "плюсы".

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