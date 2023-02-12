Днем местами температура будет подниматься до +4°.

Сегодня, 12 февраля, погода в большинстве областей Украины будет сухая и с небольшой облачностью. Осадки в виде снега и мокрого снега сместятся на юго-восток страны. Ночные морозы ослабнут, а днем температура будет колебаться от "нуля" до +4°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет 0°...+2°, а на Закарпатье воздух прогреется до +4°. Мокрый снег ожидается только в Черновицкой области. На остальной территории будет сухо.

На севере Украины также будет сухая погода с небольшой облачностью. Столбики термометров здесб покажут 0°...+1°.

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На востоке страны будет 0°...+1°. В Луганской и Донецкой областях ожидается снег. В Харьковской - вероятность осадков меньше.

В центральных областях сегодня будет от -1° до +1°. В районе Днепра и Кривого Рога будет снежить.

На юге Украины сегодня будет теплее всего. Здесь ожидается от +1° до +4°. В Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму будет снег и мокрый снег.

П данным Погода УНИАН, на выходных в Украине будет меняться погода. Ожидается потепление. Вместе с повышением температуры в нашу страну придут осадки.

По словам народного синоптика Станислава Щедрина, в дальнейшем потепление в Украине будет только нарастать.

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