Осадки сконцентрируются в западных областях Украины.

Сегодня, 19 февраля, во многих областях Украины температура снизится на градус-два. Вместе с тем станет меньше осадков. Дожди, местами сильные, сконцентрируются на западе страны. Также осадки будут в Крыму и Винницкой области. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будут температурные контрасты. В Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях воздух прогреется до +9°...+10°, а на остальной территории похолодает до +3°...+5°. Ожидаются дожди, местами - сильные, а во Львовской области при снижении температуры вероятен мокрый снег.

На севере Украины сегодня будет господствовать пасмурная погода, на Сумщине - с прояснениями. Будет сухо, а столбики термометров в течение дня покажут +3°...+5°.

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На востоке Украины сегодня будет холоднее всего. Здесь столбики термометров покажут +3°...+4°. Без осадков, небольшая облачность.

В центральной части Украины сегодня также будет разброс температур. В полтавской и Черкасской областях ожидается +3°...+4°, на остальной территории столбики термометров поднимутся до +5°...+6°, в районе Кривого Рога - до +8°. В Винницкой области ожидаются небольшие дожди.

Жителей юга Украины сегодня ждет самая теплая погода. Здесь воздух прогреется до +6°...+10°, в Крыму ожидаются дожди.

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