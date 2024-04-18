Синоптики прогнозируют сильные дожди 18 апреля.

На сегодня, 18 апреля, в ряде областей Украины объявлен повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, сегодня ожидаются значительные дожди. І уровень опасности объявлен в таких областях:

Винницкая;

Киевская;

Черниговская;

Житомирская;

Черкасская.

Погода в Украине - прогноз на 18 апреля

Сегодня, по данным синоптиков, в Украине будет облачно. По всей стране, кроме юго-восточной части, пройдут умеренные дожди. В Винницкой, Киевской и Черниговской областях, днем и в Житомирской и Черкасской областях осадки будут значительными. В центральных и Харьковской областях местами грозы.

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Скорость ветра будет в пределах 7-12 м/с, но днем в Карпатах, а также в большинстве центральных и восточных областей местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях будет не выше +7°...+12°. На остальной территории столбики термометров покажут +14°...+19°, а на юго-востоке и востоке страны воздух прогреется до +22°...+27°.

В Карпатах пройдет мокрый снег, а температура днем будет держаться в пределах 0°...+5°.

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