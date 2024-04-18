Непогода ожидается и по территории Киевской области.

В Киеве и Киевской области на сегодня, 18 апреля, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"18 апреля значительные дожди. І уровень опасности, желтый", - говорится в предупреждении.

В целом, по данным синоптиков, сегодня на Киевщине будет облачно, дождливо. Ветер ожидается преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура по области составит +7°...+12°, а в Киеве - около +7°...+9°.

Видео дня

Погода в Киеве - прогноз на ближайшие дни

17-18 апреля через Киевскую область проходит циклон с юго-запада. Он, по данным Укргидрометцентра, несет интенсивные осадки и ощутимое похолодание.

В конце рабочей недели циклон уже будет покидать территорию Украины, осадки будут прекращаться. Днем температура станет несколько выше, а вот ночи, наоборот, будут прохладнее.

В частности, ночью 19 и 20 апреля в Киеве будет +5° и +3° соответственно, а днем +10° и +14°.

В целом, по данным синоптиков, на этой неделе в Украине ожидается неустойчивая погода с периодическими дождями и грозами.

18 апреля столбики термометров в южной и юго-восточной частях покажут +19°...+24°. На остальной территории ожидается снижение дневной температуры до +7°...+14°, а на высокогорье Карпат - до 0°.

Вас также могут заинтересовать новости: