Ночью снова будут морозы, а днем похолодает до 0°...+6°.

В ближайшие дни погода в Украине значительно ухудшится. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"15-16 марта активные атмосферные фронты обусловят дожди, в западных и северных областях с переходом в снег", - прогнозируют синоптики.

По их данным, во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях ожидается временное образование снежного покрова высотой 3-10 см. Также местами будет наблюдаться налипание мокрого снега, гололед, а на дорогах образуется гололедица.

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"17-19 марта в результате вторжения с севера арктического воздуха произойдет снижение температуры ночью до -1°...-8°, днем до 0°...+6°", - прогнозирует Укргидрометцентр.

Погода в Украине ухудшается - прогноз

Об изменении погоды говорит и синоптик Игорь Кибальчич. В течение 15-16 марта, по его данным, прогнозируется нестабильная погода с осадками, изменениями атмосферного давления и неравномерным распределением температур.

Как отмечает эксперт, такие погодные условия обусловлены перемещением атмосферных фронтов с юго-запада, что повлияет на всю территорию страны.

По его словам, ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, местами достаточно интенсивные. Температура воздуха будет оставаться выше нормы, особенно в юго-восточных регионах. В то же время в западных и северных областях постепенно начнется похолодание, которое будет сопровождаться ночными морозами.

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