Только на востоке Украины будет прохладно, всего +11°...+13°.

Сегодня в большинстве областей Украины потеплеет. Выше всего столбики термометров поднимутся на западе страны, где ожидается до +21°. Самая прохладная погода ожидается в восточных областях, +11°...+13°. Существенных осадков не предвидится. В Украине будет доминировать облачная погода с прояснениями.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет теплее всего. Здесь в большинстве областей воздух прогреется до +17°...+19°. В Ивано-Франковской и Черновицкой областях температура поднимется до +21° и лишь на Закарпатье столбики термометров максимально покажут +16°. Без осадков.

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На севере Украины сегодня будет от +14° до +17°. Без осадков. Облачно с прояснениями.

В центральных областях будет комфортная осенняя температура на уровне +15°...+18°. Небольшая облачность, без осадков.

На востоке сегодня будет прохладнее всего. Здесь в течение дня воздух прогреется всего до +11°...+13°. Ожидается много облачность, будет преобладаться пасмурная погода.

Жителей юга Украины ждет комфортная температура от +15° до +17°, лишь в Крыму ожидается до +14°. В Николаеве, Херсоне и Одессе будет много солнца, на остальной территории - небольшая облачность.

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