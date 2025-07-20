В конце недели, 20 июля, в большинстве областей Украины сохранится довольно комфортная температура без жары. Только на юго-востоке воздух прогреется до +28°...+32°. Также везде, кроме юго-восточных областей пройдут кратковременные дожди и вероятны грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.
На западе Украины температура немного повысится, до +21°...+24°. На Прикарпатье и в Закарпатской области воздух прогреется до +26°...+27°. Везде, кроме Закарпатья, ожидаются кратковременные дожди и грозы.
На севере украины сегодня тоже будет дождливо. Тут столбики термометров покажут свежие +20°...+22°, только в Сумской области температура повысится до +27°.
Жителей востока Украины сегодня ждет сухая погода с практически безоблачной погодой. Тут воздух прогреется до летних +28°...+32°.
В центре страны температура также повысится на пару градусов - до +27°...+29°, и местами пройдут небольшие дожди с грозами. Только в Винницкой области будет прохладнее - около +21°.
Жителей юга Украины ждет жарковатая погода с температурой +27°...+31°. В Николаевской и Одесской областях ожидаются дожди.
20 июля - какой сегодня праздник, приметы погоды
20 июля - день памяти святого славного пророка Илии. По приметам, какая погода в этот день, такой будет и осень.