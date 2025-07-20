Дожди и грозы во многих областях Украины продолжатся.

В конце недели, 20 июля, в большинстве областей Украины сохранится довольно комфортная температура без жары. Только на юго-востоке воздух прогреется до +28°...+32°. Также везде, кроме юго-восточных областей пройдут кратковременные дожди и вероятны грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины температура немного повысится, до +21°...+24°. На Прикарпатье и в Закарпатской области воздух прогреется до +26°...+27°. Везде, кроме Закарпатья, ожидаются кратковременные дожди и грозы.

На севере украины сегодня тоже будет дождливо. Тут столбики термометров покажут свежие +20°...+22°, только в Сумской области температура повысится до +27°.

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Жителей востока Украины сегодня ждет сухая погода с практически безоблачной погодой. Тут воздух прогреется до летних +28°...+32°.

В центре страны температура также повысится на пару градусов - до +27°...+29°, и местами пройдут небольшие дожди с грозами. Только в Винницкой области будет прохладнее - около +21°.

Жителей юга Украины ждет жарковатая погода с температурой +27°...+31°. В Николаевской и Одесской областях ожидаются дожди.

20 июля - какой сегодня праздник, приметы погоды

20 июля - день памяти святого славного пророка Илии. По приметам, какая погода в этот день, такой будет и осень.

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