1 октября в Украину придут дожди, а температура снизится.

До конца сентября погода в Украине еще будет по-летнему теплой. Температура будет подниматься до +23...+28 градусов. Однако уже в конце недели, 1 октября, синоптическая ситуация изменится: придут дожди и похолодает. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, передает "Метеопрог".

Погода 28 сентября

В четверг, по словам синоптика, солнечная погода без осадков продолжит господствовать по всей Украине. Ветер будет Восточный, в западных областях южный, 5-10 м/с, в южной половине и в Крыму местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит +11. ..+16 °С, а днем +23...+28 °С.

Погода 29 сентября

Перед выходными сухая и теплая погода сохранится по всей Украине. Ветер будет переменных направлений 3-8 м/с, только в южных областях и в Приазовье его направление будет северо-восточное, а скорость будет достигать 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10. ..+15 °С, днем +23...+28 °С.

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Погода 30 сентября

В субботу осадков в Украине не предвидится, говорит синоптик. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 °С, а днем воздух прогреется до +23...+28 °С.

Погода 1 октября

"В воскресенье, 1 октября, в связи с прохождением слабо выраженного холодного фронта, в Украине местами пройдут небольшие кратковременные дожди", - говорит Игорь Кибальчич.

Ветер в этот день изменит свое направление на северо-западный, его скорость составит 7-2 м/с. Температура воздуха ночью +9...+14 °С, а днем похолодает до +19...+24 °С, только на юге столбики термометров еще будут подниматься до +27 °С.

Смена погоды в Украине

О том, что с 1 октября погода в Украине изменится, говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее словам, атмосферный фронт принесет дожди, дышать станет легче, ведь осадки прибьют пыль, а температура снизится в соответствии с сезоном.

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