Повышенный уровень опасности объявлен из-за непогоды.

Сегодня, 24 мая, в Одессе ожидается гроза. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

"Город Одесса. Днем 24 мая ожидается гроза", - говорится в предупреждении.

Также, по данным синоптиков, гроза ожидается и по территории Одесской области. Из-за непогоды объявлен І уровень опасности желтый.

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Во время грозы необходимо соблюдать определенные правила. Вот основные рекомендации:

Оставайтесь в помещении. Избегайте открытых пространств и не пытайтесь спрятаться под деревьями или другими высокими объектами.

Не купайтесь в водоемах во время грозы.

Выключите электроприборы.

Закройте окна и двери.

Держитесь подальше от металлических предметов, поскольку они являются хорошими проводниками электричества. Это касается также зонтов с металлическими частями.

Следите за прогнозом погоды. Если ожидается гроза, отложите поездки и мероприятия на открытом воздухе.

Погода в Одессе и Одесской области - прогноз на 24 мая

Сегодня в Одесской области, по данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Днем пройдет кратковременный дождь и гроза. Ветер будет восточный, 9-14 м/с. Температура днем 25 по области +25°...+23°.

В Одессе также ожидается переменная облачность, а днем - кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный, 9-14 м/с, воздух прогреется до +25°...+27°. Температура морской воды 19-20°.

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