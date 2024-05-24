Сегодня, 24 мая, в Одессе ожидается гроза. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.
"Город Одесса. Днем 24 мая ожидается гроза", - говорится в предупреждении.
Также, по данным синоптиков, гроза ожидается и по территории Одесской области. Из-за непогоды объявлен І уровень опасности желтый.
Во время грозы необходимо соблюдать определенные правила. Вот основные рекомендации:
- Оставайтесь в помещении. Избегайте открытых пространств и не пытайтесь спрятаться под деревьями или другими высокими объектами.
- Не купайтесь в водоемах во время грозы.
- Выключите электроприборы.
- Закройте окна и двери.
- Держитесь подальше от металлических предметов, поскольку они являются хорошими проводниками электричества. Это касается также зонтов с металлическими частями.
- Следите за прогнозом погоды. Если ожидается гроза, отложите поездки и мероприятия на открытом воздухе.
Погода в Одессе и Одесской области - прогноз на 24 мая
Сегодня в Одесской области, по данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Днем пройдет кратковременный дождь и гроза. Ветер будет восточный, 9-14 м/с. Температура днем 25 по области +25°...+23°.
В Одессе также ожидается переменная облачность, а днем - кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный, 9-14 м/с, воздух прогреется до +25°...+27°. Температура морской воды 19-20°.