На побережье и в лиманах на севере прогнозируется опасный спад, а на юге - опасный подъем уровня моря.

В Одессе и Одесской области 18 сентября ожидается ветреная погода. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

Утром и днем, по данным синоптиков, по Одесской области ожидаются порывы северного ветра 15-17 м/с, а в Одессе порывы ветра ожидаются днем.

Также непогода ожидается и вдоль побережья Одесской области. Днем здесь пройдет умеренный дождь. Скорость ветра ожидается 12-17 м/с, из-за чего будет наблюдаться значительное волнение моря.

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"На побережье и в лиманах на севере - опасный спад, а на юге - опасный подъем уровня моря", - предупреждают синоптики.

Из-за этого в Одессе и Одесской области объявили І уровень опасности, желтый.

Погода в Одессе и Одесской области - прогноз на 18 сентября

Сегодня днем в Одесской области будет облачно. Днем ожидается умеренный дождь. Ветер северный, 9-14 м/с, утром и днем порывы будут достигать 15-17 м/с. Температура днем +18°...+23°. На автодорогах области видимость хорошая.

В Одессе 18 сентября также будет облачно. Ночью без существенных осадков, а днем пройдет умеренный дождь. Ветер ожидается северный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с. Столбики термометров днем покажут +19°...+21°. Температура морской воды +21°...+22°.

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