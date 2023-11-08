Какая будет зима в этом году - что говорят синоптики и народные приметы.

Зима 2023-2024 в Украине, по всем прогнозам, ожидается похожей на прошлогоднюю - без сильных морозов, вьюг и обильных снегопадов. Но, как говорится, зиму волки не съели. Какой она будет, когда начнутся морозы и выпадет снег - что говорят синоптики и народные приметы.

Через сколько дней будет зима - прогнозы синоптиков

Зима в этом году не особо будет отличаться от прошлогодней, говорит прогноз погодного сайта Wisemeteo. Осадков будет немного, а средняя температура будет держаться на 0⁰С - это чуть ниже, чем в прошлом году. Настоящая зима начнется примерно 1 декабря - тогда столбик термометра опустится до -2⁰С.

Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха дала прогноз погоды на зиму для УНИАН и рассказала, что снежного декабря в Украине не будет, а из осадков в основном будут идти дожди и мокрый снег. Затяжная осень не означает, что затяжной будет и зима, но надо быть готовым к погодным капризам.

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Подробнее о том, какой будет погода в Украине зимой 2023-2024 по прогнозу:

Погода в декабре 2023

Среднемесячная дневная температура декабря будет -1⁰С, ночью будет варьироваться от 0⁰С до -8⁰С. Самая высокая темепратура декабря - +7⁰С.

Обильных осадков в течение декабря не будет.

Погода в январе 2024

В январе средняя температура будет выше - на 0⁰С. Будут небольшие колебания: ночью от 0⁰С до -5⁰С, днем - может подниматься до +5⁰С. Вероятны отдельные холодные дни с понижением температуры до -7⁰С до -10⁰С.

Большого количества снега или других осадков в январе также не ожидается.

Погода в феврале 2024

Февральская погода будет напоминать январскую, но ночью все-таки похолодает: температура может опускаться до -11⁰С. Осадки будут также незначительными.

Какой будет погода зимой по народным приметам

У наших предков не было синоптиков и мобильных приложений погоды, поэтому они определяли погоду зимой по приметам. И, надо сказать, редко когда ошибались.

Приметы холодной зимы:

летом было холодно, а осенью тепло - будут затяжные морозы зимой;

осенью листья долго не опадают - зима будет морозной;

на рябине много ягод - к холодной зиме;

осень теплая и сухая - зима будет поздней и сырой;

летом было много ягод - жди холодную зиму;

на дубах много желудей - к холодной зиме;

на луке много толстой шелухи - к суровой зиме;

грибов мало, а орехов много - к холодной зиме.

снег выпал, а листья еще не опали с деревьев - зима будет морозной.

Также богатый урожай зерновых указывает на снежную и холодную зиму.

Приметы теплой зимы:

осень выдалась теплой - зима будет недолгой;

в сентябре много грибов - зима будет теплой и неснежной;

гром в октябре - к теплу и бесснежности;

в ноябре в доме проснулась муха - зима будет теплой;

поздней осенью появились комары - зима будет мягкой;

мало шишек на ели - к теплой зимней погоде;

перелетные птицы улетают в конце октября - к мягкой зиме.

Также, по приметам, если в конце ноября в лесу еще есть грибы, то снег выпадет нескоро. А пока вишня не сбросила листья, то сильных морозов ждать не стоит, а снег сгонит оттепель.

К слову, репчатый лук в этом году не сильно "утеплился", на нем мало шелухи, что дает повод думать, что зима будет мягкой. Но все же расслабляться не стоит: утепляйте дома и утепляйтесь сами - пар, как говорится, костей не ломит.

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