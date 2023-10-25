Синоптик отметила, что из каждого правила всегда есть исключения.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, какой в Украине будет зима в этом году.

"По информации наших климатологов (и не только наших, а и мировых), есть глобальная тенденция к тому, что вот этот холодный период в нашем регионе становится менее интенсивным, меньше период очень морозной погоды. И в процентном отношении, конечно, больше шансов, что зима будет теплой", - сказала она в интервью Radio NV.

Синоптик отметила, что из каждого правила всегда есть исключения.

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"У нас был сентябрь с рекордно высокими значениями температуры. В целом у нас продолжалось метеорологическое лето в Украине и во многих европейских странах тоже. И сейчас видим, что несколько дней назад у нас также были температурные рекорды во многих областях, даже в Одесской области — +30 и выше градусов было в дневные часы на выходных. Поэтому тенденция сохраняется. И в процентном сравнении ученые говорят, что есть вероятность, что будет более теплая зима, по сравнению с нормой. Этого абсолютно не исключают", - заявила Птуха.

Погода зимой - прогноз синоптиков

Таинство встречи 2024 года вновь может оказаться "не зимним" для украинцев - без снега и присущих сезону новогодних морозов. Об этом заявила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.

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