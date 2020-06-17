Погода на завтра: в Украине пройдут дожди, температура до +30° (видеопрогноз)
Дождей не будет только на востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 18 июня, в Украине пройдут дожди, температура до +30°.
Синоптики предупредили о грозах, граде и сильных дождях в Украине
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +19°, днем до +30°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до +16°, днем до +30°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +15°, днем до +26°.
В северных областях местами ожидаются осадки. Температура ночью до +18°, днем до +31°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +15°, днем до +30°.
Согласно народному прогнозу, 18 июня - Дорофея. Начинаются самые короткие, воробьиные ночи. На восходе солнца наблюдали за ветрами: если погода теплая и ясная - зерно будет крупным.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 18 июня
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+22°... +16°
- Днепр+27°... +16°
- Донецк+28°... +17°
- Житомир+26°... +16°
- Запорожье+29°... +19°
- Ивано-Франковск+24°... +15°
- Киев+28°... +18°
- Кропивницкий+26°... +15°
- Луганск+32°... +18°
- Луцк+24°... +16°
- Львов+23°... +15°
- Николаев+27°... +17°
- Одесса+24°... +18°
- Полтава+29°... +16°
- Ровно+24°... +16°
- Симферополь+29°... +16°
- Сумы+30°... +17°
- Тернополь+23°... +15°
- Харьков+29°... +18°
- Херсон+27°... +17°
- Хмельницкий+23°... +16°
- Черкассы+27°... +16°
- Чернигов+31°... +18°
- Черновцы+25°... +15°
Виргиния, США
+19°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+19 °
Влажность:95 %
Давление:760 мм
Ветер: 4.6 м/с
Вероятность осадков:52 %
Восход:05:43
Закат20:37
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей