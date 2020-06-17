Погода на завтра: в Украине пройдут дожди, температура до +30° (видеопрогноз)

Дождей не будет только на востоке.

Завтра в Украине пройдут дожди / ua.depositphotos.com

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 18 июня, в Украине пройдут дожди, температура до +30°.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +19°, днем до +30°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до +16°, днем до +30°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +15°, днем до +26°.

В северных областях местами ожидаются осадки. Температура ночью до +18°, днем до +31°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +15°, днем до +30°.

Согласно народному прогнозу, 18 июня - Дорофея. Начинаются самые короткие, воробьиные ночи. На восходе солнца наблюдали за ветрами: если погода теплая и ясная - зерно будет крупным.

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