Синоптик прогнозирует, что 25 февраля в Украине будет мощный ветер.

В субботу, 25 февраля, в Украине значительно потеплеет, но погоду испортит сильный ветер. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, температура воздуха будет высокой - в течение дня +7...+14 градусов. На востоке, в Сумской области и на северо-западе предполагается +3...+6 градусов.

"Опять сильный, до штормовых порывов, ветер южного и юго-западного направлений!" - отметила она.

По данным синоптика, завтра в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями. Ближайшей ночью на востоке и в центре местами дожди будут с мокрым снегом.

В Киеве завтра будет очень тепло, до +10 градусов, однако ветрено и с дождем.

"В дальнейшем немного похолодает, однако не существенно", - спрогнозировала Наталья Диденко.

Погода на выходных - чего ожидать 25 и 25 февраля

По данным Погода УНИАН в последние зимние выходные в Украине ожидается неустойчивая погода. Температура несколько повысится, особенно в субботу. Однако вместе с потеплением к нам придут осадки. Сначала дожди ожидаются на западе, севере и востоке, а в воскресенье они покинут западную часть и сдвинутся в сторону центральных областей и востока.

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