Температура повысится, даже ночью в большинстве областей столбики термометров не будут опускаться ниже "нуля".

На выходных, 25 и 26 февраля, температура в Украине повысится. В большинстве областей днем будет от +2° до +7°, а на юге и юго-востоке +8°...+14°. Вместе с потеплением придут и осадки. В субботу они ожидаются на западе и в большинстве северных областей, а в воскресенье сместятся в сторону центра и востока Украины. Местами дожди будут сильными и с переходом в мокрый снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха ночью +2°, днем +9°, дождь. В воскресенье ночью ожидается +1°, а днем +4°, облачно с прояснениями.

Во Львове в субботу ночью 0°, днем +6°, небольшая облачность, сильный дождь. В воскресенье ночью -1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.

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В Луцке в субботу ночью +1°, днем +5°, небольшая облачность, ливень. В воскресенье - небольшая облачность, ночью -2°, днем +2°, мокрый снег.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +2°...+12°, сильный дождь. В воскресенье температура будет 0°...+5°, пасмурно, сплошная облачность.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +10°. В воскресенье - небольшая облачность, +4°...+8°, легкий дождь.

В Харькове в субботу температура ночью составит -2°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +1°...+5°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +7°. В воскресенье температура составит +3°...+7°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +1°...+12°. В воскресенье - небольшая облачность, +9°...+14°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью -1°, днем +6°. В воскресенье ночью ожидается +5°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью -2°, днем +5°. В воскресенье будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +7°, дождь.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, температура ночью -3°, днем +4°, небольшой дождь. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура составит +5°, днем +7°, дождь.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем до +2°, снег с дождем. В воскресенье ночью температура составит -3°, днем столбики термометров покажут 0°, пасмурно, сплошная облачность, сильный снегопад.

В Моршине на Львовщине в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +7°, днем +4°, дождь. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность. Температура составит +1° ночью и +3°.

В Трускавце в субботу будет небольшая облачность, температура до +5°, ливень. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура -2°...+2°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода и дождь, до +4°. В воскресенье - пасмурно, -2°...+4°, небольшой дождь.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +12°. В воскресенье - пасмурно, температура +5°...+9°, возможен небольшой дождь.

В Бердянске в субботу будет облачно с прояснениями, температура 0°...+7°. В воскресенье - облачно с прояснениями температура +6°...+11°.

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