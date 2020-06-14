Погода на завтра: 15 июня по всей стране пройдут дожди (карта)
Жарче всего будет на востоке Украины.
Завтра, 15 июня, в Украине ожидается дождливая погода.
Спасатели предупреждают о грозах, граде и шквалах в Украине
Об этом в Facebook сообщает Укргидрометцентр.
"15 июня в Украине кратковременные дожди (ночью местами), грозы", - говорится в сообщении.
Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/сек.
Днем в юго-восточной и северо-восточной частях местами град и шквалы 15-20 м/сек.
Температура ночью 13-18°, днем 23-28°, на востоке до 32°.
Как сообщал УНИАН, со снижением температуры на следующей неделе придут и дожди, которые накроют также и столицу Украины – Киев. Такое похолодание в Украине продержится до 17 июня.
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