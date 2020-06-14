Погода на завтра: 15 июня по всей стране пройдут дожди (карта)

20:05, 14 июня 2020
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Жарче всего будет на востоке Украины.

Прогноз погоды на завтра / фото ua.depositphotos.com
Прогноз погоды на завтра / фото ua.depositphotos.com

Завтра, 15 июня, в Украине ожидается дождливая погода.

Спасатели предупреждают о грозах, граде и шквалах в Украине

Об этом в Facebook сообщает Укргидрометцентр.

"15 июня в Украине кратковременные дожди (ночью местами), грозы", - говорится в сообщении.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/сек.

Днем в юго-восточной и северо-восточной частях местами град и шквалы 15-20 м/сек.

Температура ночью 13-18°, днем 23-28°, на востоке до 32°.

Погода на 15 июня / фото Укргидрометцентр, Facebook
Погода на 15 июня / фото Укргидрометцентр, Facebook

Как сообщал УНИАН, со снижением температуры на следующей неделе придут и дожди, которые накроют также и столицу Украины – Киев. Такое похолодание в Украине продержится до 17 июня.

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Теги: #погода#погода на завтра
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