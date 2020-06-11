В Ривненской области выпал огромный град (видео)

12:02, 11 июня 2020
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Град побил цветы и овощи.

В Ривненской области выпал огромный град / facebook.com/tipoverivne
В Ривненской области выпал огромный град / facebook.com/tipoverivne

После нескольких дней жары Ривненскую область накрыла непогода.

Синоптики предупредили о грозах, граде и сильном ветре в западных областях

В селе Переделы выпал огромный град, который побил цветы и овощи. Кое-где размер градин достигал грецкого ореха, сообщает "Радио Трек".

Град также выпал в селе Оженин Острожского района и в селе Могиляны Острожского района - величиной с куриное яйцо.

Напомним, в Турийском районе Волынской области выпал град размером с грецкий орех, который побил овощи.

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Теги: #погода#Ривне#Град
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