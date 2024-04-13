Местами усилится ветер и пройдут дожди.

На выходных в Украине ожидается теплая погода, но местами пройдут дожди, грозы и усилится ветер. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

"На выходных в Украине будет тепло, в течение дня +17...+22 градуса, на юге и востоке +22...+25 градусов", - сообщила она.

В субботу, 13 апреля, дожди и временами грозы ожидаются на западе, севере, а также в Винницкой и Черкасской областях. На остальной территории, по данным Наталки Диденко, будет сухо.

Видео дня

В воскресенье, 14 апреля, большую часть суток будет сухо, но со второй половины дня и вечером появится дождь в западных и северных областях.

"На западе и севере и в субботу, и в воскресенье будет задувать порывистый ветер, учтите это", - предупредила синоптик.

Погода в Киеве - прогноз синоптика

В Киеве 13 апреля местами пройдет небольшой дождь, а в воскресенье, по словам Наталки Диденко, дождь появится только к вечеру.

Температура воздуха в субботу составит около +18 градусов, а в воскресенье в столице потеплеет до +20...+22 градусов.

Ухудшение погоды в Украине

Синоптик Игорь Кибальчич говорит, что на выходных жара покинет Украину - ожидается некоторое похолодание. Также местами задождит, местами осадки будут с грозами, мелким градом и усилением ветра.

В центральных, восточных и южных областях продолжится сухая погода, поэтому здесь сохранится самый высокий уровень пожарной опасности.

Вас также могут заинтересовать новости: