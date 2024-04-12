На выходных в Украине станет прохладнее и местами будут осадки.

На выходных, 13 и 14 апреля, в большинстве областей Украины ожидается похолодание. Местами пройдут дожди и грозы, а также ожидается град и усиление ветра. Об этом предупреждает синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

"После аномально теплой, порой жаркой погоды, которая наблюдалась в Украине с первых дней апреля, температура воздуха ощутимо снизится, особенно в дневное время", - говорит синоптик.

Наиболее ощутимое изменение температуры будет в северных, центральных и восточных областях. Здесь, по данным синоптика, столбики термометров едва будут достигать +20°.

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Кроме того, по данным Игоря Кибальчича, постепенное снижение атмосферного давления и развитие циклоничности над странами Балтии и северной Европой повысит вероятность дождей, особенно в западных и северных областях Украины.

"Местами осадки будут сопровождаться грозами, мелким градом и шквалистым усилением ветра", - предупреждает синоптик.

В то же время, по его прогнозу, в центральных, восточных и южных областях будет сухо, поэтому здесь сохранится самый высокий уровень пожарной опасности.

Бездождевая погода способствует усилению пожарной опасности в Украине. По данным Укргидрометцентра, 12-14 апреля по всей Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Исключение составляют Закарпатье, Волынская, Ровенская, Житомирская области и Крым.

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