Синоптики объявили в ряде областей длинный и оранжевый уровни опасности.

В субботу, 14 сентября, в ряде областей Украины значительно ухудшится погода. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

В частности, синоптики предупреждают о сильных дождях, грозах и затоплениях, которые прогнозируются в результате осадков.

"14 сентября в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди (IІ уровень опасности, оранжевый)", - предупреждают синоптики.

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Также днем в западных, Винницкой и Одесской областях ожидаются значительные дожди и грозы, из-за чего объявлен I уровень опасности, желтый.

В течение 14-16 сентября из-за осадков ожидается формирование дождевого паводка с повышением уровней воды в Днестре и реке Сян, а также на левых притоках Днестра. Из-за этого объявлен І уровень опасности.

"14 сентября, в местах прохождения интенсивных дождей, возможно формирование значительного местного и склонового стока, в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков", - предупреждают синоптики.

В местах прохождения сильных ливней будет формироваться значительный склонный и местный сток, а также ожидается стремительное повышение уровней воды до 2 метров, а на участке Прута Черновцы-государственная граница возможно даже затопление автодороги.

Непогода во Львове - что прогнозируют синоптики

Напомним, ранее сообщалось, что на 14 сентября во Львове и Львовской обалсти объявили II уровень опасности. В частности, во Львове ожидается гроза. Днем значительный дождь и порывы ветра 17-22 м/с.

На Львовщине также будут грозы, днем пройдут значительные дожди, а по югу территории - сильные дожди. Порывы ожидаются до 17-22 м/с.

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