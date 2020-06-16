Сегодня в Украине пройдут дожди, температура до +32° (карта)

08:00, 16 июня 2020
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Дождей не будет только на востоке.

В Украине сегодня пройдут дожди / фото УНИАН
В Украине сегодня пройдут дожди / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 13 июня, в Украине пройдут дожди, температура до +32°.

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Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до +14°, днем до +27°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +15°, днем до +26°.

В северных областях местами ожидаются осадки. Температура ночью до +18°, днем до +29°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +16°, днем до +31°.

УНИАН
УНИАН

Согласно народному прогнозу, 16 июня - Луки. Присматривались, откуда дует ветер: с юга - яровым хороший рост, с северо-запада - к ненастью, мокрому лету, с востока - на болезни. Дождь весь день - будет много грибов.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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