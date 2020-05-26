Сегодня в Украине пройдут дожди, температура до +20° (карта)
Дожди ожидаются по всей стране.
Согласно данным Погода УНИАН, 26 мая в Украине будет прохладно, во всех регионах пройдут дожди.
Погода на неделю: всю Украину зальют дожди (карта)
Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +7°, днем до +16°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +7°, днем до +20°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +7°, днем до +16°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +8°, днем до +16°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +7°, днем до +18°.
Согласно народному прогнозу, 26 мая - Лукерья Комарница. Теплый ветер к этому периоды приносил с собой комаров. В народе говорили: "Если на Лукерью много комаров - готовь по ягоды коробов".
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+15°... +8°
- Днепр+17°... +7°
- Донецк+18°... +9°
- Житомир+15°... +8°
- Запорожье+19°... +8°
- Ивано-Франковск+16°... +8°
- Киев+14°... +10°
- Кропивницкий+15°... +10°
- Луганск+17°... +8°
- Луцк+15°... +8°
- Львов+14°... +7°
- Николаев+17°... +10°
- Одесса+18°... +10°
- Полтава+16°... +7°
- Ровно+14°... +8°
- Симферополь+18°... +9°
- Сумы+15°... +9°
- Тернополь+13°... +9°
- Харьков+16°... +9°
- Херсон+18°... +7°
- Хмельницкий+16°... +8°
- Черкассы+14°... +9°
- Чернигов+16°... +8°
- Черновцы+15°... +8°