Сегодня в Украине пройдут дожди, температура до +20° (карта)

Дожди ожидаются по всей стране.

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Согласно данным Погода УНИАН, 26 мая в Украине будет прохладно, во всех регионах пройдут дожди.

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Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +7°, днем до +16°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +7°, днем до +20°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +7°, днем до +16°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +8°, днем до +16°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +7°, днем до +18°.

УНИАН

Согласно народному прогнозу, 26 мая - Лукерья Комарница. Теплый ветер к этому периоды приносил с собой комаров. В народе говорили: "Если на Лукерью много комаров - готовь по ягоды коробов".

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