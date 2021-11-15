По данным специалистов, в этом году зима будет теплее обычного, но морозы все же ожидаются.

Грядущая зима в Украине будет теплее обычного, но морозы до -10° и снег все же ожидаются.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, средняя температура воздуха в январе будет на 3 градуса выше, чем в предыдущие годы. А в среднем за зиму - выше на 1,5 градуса.

Но все же, по словам климатологов, арктический холод к нам будет прорываться. Они прогнозируют, что морозы -10° обязательно будут.

Читайте такжеНовая волна холода накроет Украину: названа точная дата (карта)

Сообщается, что настоящая репетиция зимы состоится на этой неделе.

По прогнозу, сначала ожидаются морозы. Ночью на востоке страны прогнозируют до -8°, на севере ожидают -6°, а на западе и юге - до -3°. Днем будет около 0°.

Во второй половине недели Украину накроет циклон, который принесет дожди, а в Полтавской, Сумской и Харьковской областях возможен первый снег.

Напомним, в Украине с понедельника, 15 ноября, ожидается новая волна похолодания. Согласно прогнозу, возможен мокрый снег, а ночные морозы достигнут -6°...-8°.

Так, по данным замначальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Натальи Голени, в период с 15 по 18 ноября погоду без существенных осадков будет определять антициклон. Она также заявила, что 15 ноября атмосферные фронты принесут небольшой мокрый снег. По ее словам, снег возможен в Карпатах и на востоке Украины.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская