Ближайшая неделя в Украине будет с очень нестабильной погодой.

На этой неделе украинцев ждет очень нестабильная погода с дождями, мокрым снегом, ветром и колебаниями температуры. Местами столбики термометров будут подниматься до +7°...+10°, в Крыму в один из дней потеплеет до +14°, но под конец недели температура снова снизится по всей стране и местами вернутся ночные морозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В понедельник украинцев ждет потепление. Температура повысится по всей стране до оттепели, будет +2°...+7°, а на западе местами +9°...+10°. При этом ожидается сильный ветер, пасмурная погода и дожди с мокрым снегом.

17 декабря осадки в виде дождей и мокрого снега ожидаются практически по всей стране. Температура повысится еще сильнее: в большинстве областей уже будет +5°...+10°, на юге местами - до +11° и только на северо-востоке ожидается +3°...+4°.

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В среду, 18 декабря, осадки в Украине временно прекратятся, ожидаются даже солнечные прояснения, но температура при этом снизится до +2°...+5°. Только в большинстве западных и южных областей будет теплее, +6°...+10°.

В середине недели, 19 декабря, украинцев ждет небольшая облачность и только на северо-востоке будет пасмурно и пройдут дожди с мокрым снегом. На юге и западе будет теплее всего, +7°...+10°, а на остальной территории столбики термометров покажут +2°...+6°.

Перед выходными, 20 декабря, погода в Украине снова начнет меняться. С запада в нашу страну зайдут дожди и температура тут снизится до +4°...+7°. На остальной территории столбики термометров покажут +4°...+9°, а на юге местами воздух прогреется до +10°...+11°.

На выходных, 21 и 22 декабря, украинцев также ждет нестабильная погода. В субботу во многих областях пройдут небольшие дожди. В воскресенье осадков уже не ожидается, но станет холоднее: -1°...+3°, а на юге местами +3°...+6°. Ночью во многих областях уже ожидается мороз до -1°...-4°.

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