В городе и области объявлен І уровень опасности.

Во Львове и Львовской области 5 июля будет непогода. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"Днем местами порывы западного ветра 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

Также, по прогнозу, сегодня на Львовщине местами будут грозы, град и шквалы 15-20 м/с.

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Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 5 июля

5 июля местами по территории Львовской области ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер будет западной четверти, днем порывы будут достигать 15-20 м/с. Столбики термометров покажут +21°...+26°. Во время дождей будет наблюдаться ухудшение видимости.

Атмосферное давление будет расти, а относительная влажность несколько уменьшится.

Погода в Украине - прогноз на 5 июля

По данным синоптика Наталки Диденко, сегодня жарче всего будет на востоке Украины, где столбики термометров покажут от +33 до +37 градусов.

В центральной части Украины будет +25...+30, а в Днепропетровской области воздух разогреет до +33...+35. На юге, по ее данным, будет +29...+33, а в Запорожской области максимальная температура воздуха может составлять +35.

Жителей севера Украины ждет температура в пределах +24 до +29, а на западе температура повысится до +23...+27 градусов.

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