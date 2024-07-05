Во Львове и Львовской области 5 июля будет непогода. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
"Днем местами порывы западного ветра 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.
Также, по прогнозу, сегодня на Львовщине местами будут грозы, град и шквалы 15-20 м/с.
Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.
Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 5 июля
5 июля местами по территории Львовской области ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер будет западной четверти, днем порывы будут достигать 15-20 м/с. Столбики термометров покажут +21°...+26°. Во время дождей будет наблюдаться ухудшение видимости.
Атмосферное давление будет расти, а относительная влажность несколько уменьшится.
Погода в Украине - прогноз на 5 июля
По данным синоптика Наталки Диденко, сегодня жарче всего будет на востоке Украины, где столбики термометров покажут от +33 до +37 градусов.
В центральной части Украины будет +25...+30, а в Днепропетровской области воздух разогреет до +33...+35. На юге, по ее данным, будет +29...+33, а в Запорожской области максимальная температура воздуха может составлять +35.
Жителей севера Украины ждет температура в пределах +24 до +29, а на западе температура повысится до +23...+27 градусов.