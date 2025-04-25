25 апреля на Львовщине ожидаются грозы, град и шквалы.

Для Львовщины на сегодня, 25 апреля, объявили предупреждение о непогоде. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 25 апреля грозы; днем шквалы 15 - 20 м/с, град", - прогнозируют синоптики.

по территории Львовской области сегодня также ожидаются грозы, днем местами шквалы 15 - 20 м/с и град.

Видео дня

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

25 апреля погоду на Львовщине будет определять влияние атмосферных фронтов с северо-запада.

Ожидается облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди, вечером местами осадки будут значительными. Грозы, днем местами град. Ночью и утром слабый туман. Ветер северный, 7 - 12 м/с, днем местами шквалы будут достигать 15 - 20 м/с. Температура по области повысится до +19°...+24°, а во Львове столбики термометров покажут +21°...+23°.

В целом на этой неделе синоптики обещают неустойчивую погоду во Львове и области. Местами пройдут грозовые ливни, которые могут сопровождаться градом и порывистым ветром. Ближе к выходным с северо-запада придет холодный воздух, поэтому осадки не прекратятся, а столбики термометров постепенно поползут вниз.

Вас также могут заинтересовать новости: