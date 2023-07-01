Завтра в столице и в Киевской области будет гроза.

2 июля в Киеве и Киевской области ухудшится погода. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"Днем 2 июля гроза. І уровень опасности. Будьте внимательны и осторожны!",- говорится в сообщении.

В целом, по данным синоптиков, завтра на Киевщине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем - кратковременный дождь, гроза.

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Ветер будет преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области составит 14-19°, днем воздух прогреется до 25-30°. В Киеве ночью будет 17-19°, а днем столбики термометров покажут 27-29°.

Погода 2 июля в Украине - прогноз

По данным синоптика Игоря Кибальчича, 2 июля в Украине будет очень жарко. В частности, на севере Украины днем ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха составит +26. ..+31 °С.

В западных областях 2 июля ожидаются умеренные, кое-где значительные дожди. В отдельных пунктах возможен град и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха +22...+27 °С.

В центральной части Украины во второй половине дня в Черкасской области возможны грозовые дожди. Температура будет колебаться в пределах +28 ... +33 °С.

На юге будет очень жарко и сухо, +29...+34 °С. На востоке температура ожидается немного ниже, но тоже будет жарко, +26. ..+31 °С.

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