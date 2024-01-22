Осадков в столице не ожидается.

Сегодня, 22 января, в Киеве будет сухо, но ожидается небольшой мороз. Об этом свидетельствуют данные прогноза Погода УНИАН.

Утро столбики термометров в столице покажут -5°, днем температура максимально поднимется до -1°, а вечером ожидается -2°. Весь день в Киеве будет облачно с прояснениями, без осадков.

Прохлады добавит южный ветер, скорость которого ожидается 7-12 м/с. Атмосферное давление в норме, но будет снижаться, 757-761 миллиметр ртутного столба.

Видео дня

Погода 22 января - прогно по Украине

Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -4°, днем +4°.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем +1°.

В Ривне сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -5°, днем 0°.

В Тернополе 22 января ночью будет -5°, днем -1°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем -1°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -11°, днем 0°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -2°, днем +3°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью -7°, днем 0°.

В Виннице сегодня будет -5°...0°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью -4° днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -9°...-2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -4°, днем -1°.

В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем -1°, небольшая облачность.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха -9°...-3°.

В Одессе 22 января - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +1°.

В Херсоне в понедельник ночью будет -4°, днем +1°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +1°.

В Запорожье температура ночью -5°, днем -1°, ясно и безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -12°, а днем -5°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -9°, днем -4°.

В Днепре температура ночью будет -5°, днем -2°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -6°...-1°.

В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура ночью -7°, днем -1°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -6°, днем -1°.

Вас также могут заинтересовать новости: