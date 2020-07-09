В Киеве сегодня без осадков, температура до +22°
В столице сегодня будет прохладно.
Погода в Киеве 9 июля будет ясной, температура днем до +22°.
На востоке Украины объявили штормовое предупреждение на 9 июля
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +22°, вечером - до +19°. Ветер западный и северо-западный, до 4,6 м/с.
Солнце в столице взошло в 04:56, а зайдет в 21:09.
Погода в Украине
Погода в Украине 9 июля будет прохладной. На востоке практически без осадков, температура ночью до +12°, днем до +27°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +29°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +11°, днем до +21°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +9°, днем до +22°. В центре без осадков, температура ночью до +11°, днем до +27°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+21°... +12°
- Днепр+28°... +15°
- Донецк+28°... +12°
- Житомир+21°... +12°
- Запорожье+27°... +15°
- Ивано-Франковск+21°... +13°
- Киев+21°... +12°
- Кропивницкий+24°... +12°
- Луганск+27°... +15°
- Луцк+21°... +14°
- Львов+21°... +14°
- Николаев+26°... +15°
- Одесса+29°... +17°
- Полтава+24°... +12°
- Ровно+20°... +14°
- Симферополь+27°... +16°
- Сумы+22°... +11°
- Тернополь+19°... +13°
- Харьков+24°... +13°
- Херсон+28°... +16°
- Хмельницкий+21°... +12°
- Черкассы+24°... +16°
- Чернигов+21°... +11°
- Черновцы+21°... +13°