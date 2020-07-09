В Киеве сегодня без осадков, температура до +22°

В столице сегодня будет прохладно.

Погода в Киеве сегодня будет прохладной / УНИАН

Погода в Киеве 9 июля будет ясной, температура днем до +22°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +22°, вечером - до +19°. Ветер западный и северо-западный, до 4,6 м/с.

Солнце в столице взошло в 04:56, а зайдет в 21:09.

Погода в Украине

Погода в Украине 9 июля будет прохладной. На востоке практически без осадков, температура ночью до +12°, днем до +27°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +29°.

Погода в Украине на 9 июля / УНИАН

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +11°, днем до +21°.

Погода в Киеве сегодня будет прохладной / ua.depositphotos.com

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +9°, днем до +22°. В центре без осадков, температура ночью до +11°, днем до +27°.

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