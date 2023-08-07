8 августа в столице ожидается сухая и облачная погода с прояснениями.

Во вторник, 8 августа, температура в Киеве опустится еще ниже. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут свежие +15...+16 градусов, а днем воздух максимально прогреется до +23°. Ожидается облачная погода с прояснениями, но без существенных осадков.

Ветер в столице будет слабый, западного направления, 0,4 - 1,6 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет повышаться, 743-746 миллиметров ртутного столба.

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Погода 8 августа - прогноз по городам Украины

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +18°, сильный дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +20°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +20°.

В Тернополе 8 августа ночью будет +13°, днем +20°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком завтра в течение дня будет пнебольшая облачность, ночью +12°, днем +20°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +19°, гроза.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +21°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +13°, днем +20°.

В Виннице завтра будет +14°...+22°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире во вторник будет ночью +14° днем +22°, небольшая облачность, лекгий дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+24°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +28°, небольшая облачность, ливень.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+25°, небольшой дождь.

В Одессе 8 августа - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +25°, ливень.

В Херсоне во вторник ночью будет +17°, днем +31°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +30°.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +30°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +14°...+25°, ясно и безоблачно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +27°.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +29°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +16°...+29°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +31°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +31°.

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