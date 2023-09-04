Воздух в столице прогреется до +25°.

Во вторник, 5 сентября, киевлян ждет теплая и сухая погода. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью ожидается свежая погода, +15°...+16°, а днем воздух прогреется до комфортных +25°. В течение дня будет ясно и безоблачно без осадков.

Ветер будет северного направления, но несильный, 1,7 - 2,6 м/с. Атмосферное давление стабильное, но слегка пониженное, 753-754 миллиметра ртутного столба.

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Погода 5 сентября - прогноз по городам Украины

Во Львове во вторник будет практически безоблачно. Ночью +11°, днем +22°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +23°.

В Ривне завтра ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +10°, днем +23°.

В Тернополе 5 сентября ночью будет +12°, днем +22°, ясно и безоблачно

В Хмельницком завтра в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +23°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +11°, днем +22°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +25°, практически безоблачно.

В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью +14°, днем +22°.

В Виннице завтра будет +12°...+23°, ясно и безоблачно

В Житомире во вторник будет ночью +12° днем +23°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+24°, ясно и безоблачно

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +27°, практически безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+23°.

В Одессе 5 сентября - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +28°.

В Херсоне во вторник ночью будет +17°, днем +29°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°, легкий дождь.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +28°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +13°...+24°, практически безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +26°, практически безоблачно.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +16°...+22°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +28°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +27°.

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