В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +29°

В столице сегодня будет жарко.

Погода в Киеве 30июня будет дождливой / фото УНИАН

Погода в Киеве 30 июня будет дождливой, температура днем до +29°.

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +29°, вечером - до +27°. Ветер переменный, до 5,1 м/с.

Солнце в столице взошло в 04:48, а зайдет в 21:13.

Погода в Украине

Погода в Украине 30 июня будет жаркой.

Погода в Украине на 30 июня / УНИАН

На востоке без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +33°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +26°.

Погода в Киеве будет дождливой / ua.depositphotos.com

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +29°. В центре местами пройдут дожди, температура до +32°.

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