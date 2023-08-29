В среду, 30 августа, температура в Киеве снизится на 2-3 градуса по сравнению с предыдущим днем, но все равнов столице будет очень жарко. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров покажут +23°, а днем воздух макимально прогреется до +32°. В течение дня ожидается небольшая облачность, без существенных осадков.
Юго-восточный ветер немного усилится, его скорость составит 2,4 - 4 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 741-743 миллиметра ртутного столба.
Погода 30 августа - прогноз по городам Украины
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +25°, гроза.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +26°, гроза.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +21°, днем +28°, ливень.
В Тернополе 30 августа ночью будет +21°, днем +29°, небольшая облачность, гроза.
В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +29°, гроза.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°, гроза.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +20°, днем +25°, пасмурно, дождь.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +19°, днем +27°, гроза.
В Виннице завтра будет +20°...+32°, небольшая облачность, ливень.
В Житомире в среду будет ночью +20° днем +30°, небольшая облачность, гроза.
В Чернигове столбики термометров покажут +19°...+33°, практически безоблачно.
В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +22°, днем +29°.
В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +31°, ясно и безоблачно.
В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +18°...+28°.
В Одессе 30 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +24°, днем +28°.
В Херсоне в среду ночью будет +20°, днем +30°, ясно и безоблачно.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +31°.
В Запорожье температура ночью +19°, днем +30°, ясно и безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха составит +17°...+29°, ясно и безоблачно.
В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +28°.
В Днепре температура ночью будет +19°, днем +28°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +17°...+29°.
В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +27°.
В Северодонецке - ясно и беозблачно, температура ночью +12°, днем +26°.