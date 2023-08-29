Осадков в столице 30 августа не ожидается.

В среду, 30 августа, температура в Киеве снизится на 2-3 градуса по сравнению с предыдущим днем, но все равнов столице будет очень жарко. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут +23°, а днем воздух макимально прогреется до +32°. В течение дня ожидается небольшая облачность, без существенных осадков.

Юго-восточный ветер немного усилится, его скорость составит 2,4 - 4 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 741-743 миллиметра ртутного столба.

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Погода 30 августа - прогноз по городам Украины

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +25°, гроза.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +26°, гроза.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +21°, днем +28°, ливень.

В Тернополе 30 августа ночью будет +21°, днем +29°, небольшая облачность, гроза.

В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +29°, гроза.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°, гроза.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +20°, днем +25°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +19°, днем +27°, гроза.

В Виннице завтра будет +20°...+32°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в среду будет ночью +20° днем +30°, небольшая облачность, гроза.

В Чернигове столбики термометров покажут +19°...+33°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +22°, днем +29°.

В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +18°...+28°.

В Одессе 30 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +24°, днем +28°.

В Херсоне в среду ночью будет +20°, днем +30°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +30°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +17°...+29°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +28°.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +28°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +17°...+29°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +27°.

В Северодонецке - ясно и беозблачно, температура ночью +12°, днем +26°.

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