Осадков в столице не ожидается.

В среду, 26 марта, киевлян порадует классическая весенняя погода. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице будет +4°, а днем воздух прогреется до +12°. День будет практически безоблачным, без осадков.

Ветер ослабнет до 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное - 748 миллиметров ртутного столба.

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Во Львове в среду будет ясно. Ночью +2°, днем +15°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +14°.

В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +1°, днем +13°.

В Тернополе 26 марта ночью будет +3°, днем +14°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +3°, днем +13°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +16°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +7°, днем +15°.

В Виннице завтра будет +3°...+14°, небольшая облачность.

В Житомире в среду ночью будет +2°, днем +13°, ясно.

В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+12°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +5°, днем +10°, ясно.

В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +15°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +7°...+12°.

В Одессе 26 марта - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +14°.

В Херсоне в среду ночью будет +8°, днем +20°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +19°.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +18°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +12°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +12°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +7°, днем +15°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +11°...+19°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +16°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +15°.

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